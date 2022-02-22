Постпред при ООН Томас-Гринфилд: США не намерены предоставлять Украине ядерное оружие

США и их союзники не планируют предоставлять Украине ядерное оружие. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Он (президент России Владимир Путин. — RT) утверждал, что Украина пытается получить ядерное оружие от Запада. Это неправда», — цитирует ТАСС Томас-Гринфилд.

По её словам, США и их союзники «не намерены предоставлять ядерное оружие Украине, и Украина не хочет этого».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о намерении инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума, при этом он не исключил пересмотра отказа Украины от ядерного оружия.

Владимир Путин в ходе обращения подчеркнул, что Украина располагает советскими ядерными технологиями.