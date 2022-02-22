Постпред при ООН Томас-Гринфилд: США не намерены предоставлять Украине ядерное оружие

Короткая ссылка
США и их союзники не планируют предоставлять Украине ядерное оружие. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Постпред при ООН Томас-Гринфилд: США не намерены предоставлять Украине ядерное оружие
  • Gettyimages.ru
  • © Mary Altaffer

«Он (президент России Владимир Путин. — RT) утверждал, что Украина пытается получить ядерное оружие от Запада. Это неправда», — цитирует ТАСС Томас-Гринфилд.

По её словам, США и их союзники «не намерены предоставлять ядерное оружие Украине, и Украина не хочет этого».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о намерении  инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума, при этом он не исключил пересмотра отказа Украины от ядерного оружия.

Владимир Путин в ходе обращения подчеркнул, что Украина располагает советскими ядерными технологиями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить