Politico: слова Зеленского о бездействии союзников оскорбили Запад

Слова украинского президента Владимира Зеленского о бездействии союзников на фоне ситуации вокруг Украины оскорбили Запад. Об этом пишет Politico.

В материале говорится, что Зеленский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности сначала получил овации, а затем «укусил руки, которые ему аплодировали» из-за резких слов в отношении западных союзников.

Отмечается, что критика в заявлении Зеленского касалась того, что союзники не предприняли достаточных действий для того, «чтобы наказать Москву», и для интеграции Украины в систему безопасности Запада.

Ранее американский президент Джо Байден назвал не самым мудрым решение украинского коллеги Владимира Зеленского лететь на Мюнхенскую конференцию по безопасности на фоне ситуации вокруг Украины.