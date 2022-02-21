Politico: слова Зеленского о бездействии союзников оскорбили Запад

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Слова украинского президента Владимира Зеленского о бездействии союзников на фоне ситуации вокруг Украины оскорбили Запад. Об этом пишет Politico.
Politico: слова Зеленского о бездействии союзников оскорбили Запад
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В материале говорится, что Зеленский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности сначала получил овации, а затем «укусил руки, которые ему аплодировали» из-за резких слов в отношении западных союзников. 

Отмечается, что критика в заявлении Зеленского касалась того, что союзники не предприняли достаточных действий для того, «чтобы наказать Москву», и для интеграции Украины в систему безопасности Запада.

Ранее американский президент Джо Байден назвал не самым мудрым решение украинского коллеги Владимира Зеленского лететь на Мюнхенскую конференцию по безопасности на фоне ситуации вокруг Украины.

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