Глава ФСБ Бортников заявил о пленении украинского диверсанта

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Российские спецслужбы захватили в плен украинского военного, который пытался проникнуть на территорию России, заявил глава ФСБ Александр Бортников.
Глава ФСБ Бортников заявил о пленении украинского диверсанта
  • РИА Новости

По его словам, две диверсионные группы украинских военных вышли на границу России в Луганской области и с территории Мариуполя.

Он отметил, что обе диверсионные группы были уничтожены в результате боя.

 «Один из военнослужащих Украины захвачен в плен», — сказал Бортников на заседании Совета безопасности.

Ранее стало известно, что подразделение ЮВО и пограничный наряд ФСБ России предотвратили нарушение госграницы диверсионно-разведывательной группой с Украины.

Пресс-служба Южного военного округа сообщила, что были уничтожены пять украинских диверсантов.

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