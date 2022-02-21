Глава ФСБ Бортников заявил о пленении украинского диверсанта

Российские спецслужбы захватили в плен украинского военного, который пытался проникнуть на территорию России, заявил глава ФСБ Александр Бортников.

По его словам, две диверсионные группы украинских военных вышли на границу России в Луганской области и с территории Мариуполя.

Он отметил, что обе диверсионные группы были уничтожены в результате боя.

«Один из военнослужащих Украины захвачен в плен», — сказал Бортников на заседании Совета безопасности.

Ранее стало известно, что подразделение ЮВО и пограничный наряд ФСБ России предотвратили нарушение госграницы диверсионно-разведывательной группой с Украины.

Пресс-служба Южного военного округа сообщила, что были уничтожены пять украинских диверсантов.