Глава ФСБ Бортников заявил о пленении украинского диверсанта
- РИА Новости
По его словам, две диверсионные группы украинских военных вышли на границу России в Луганской области и с территории Мариуполя.
Он отметил, что обе диверсионные группы были уничтожены в результате боя.
«Один из военнослужащих Украины захвачен в плен», — сказал Бортников на заседании Совета безопасности.
Ранее стало известно, что подразделение ЮВО и пограничный наряд ФСБ России предотвратили нарушение госграницы диверсионно-разведывательной группой с Украины.
Пресс-служба Южного военного округа сообщила, что были уничтожены пять украинских диверсантов.