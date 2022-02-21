Козак: Киев никогда не будет выполнять Минские соглашения при обычном развитии событий

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в ходе внеочередного заседания Совбеза заявил, что при обычном развитии событий Киев никогда не будет выполнять Минские соглашения.

RT ведёт трансляцию с заседания.

«При обычном развитии событий не будут (выполнять Минские соглашения. — RT), не будут никогда», — заявил Козак в ответ на вопрос президента России Владимира Путина о возможности выполнения украинскими властями минского комплекса мер.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что за семь лет Киев не выполнил полноценно ни одного пункта комплекса мер по реализации Минских соглашений.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минские соглашения изначально были составлены «бездарно».