В МИД Белоруссии заявили, что ЕС де-факто расширил санкции в отношении Минска

Власти Евросоюза фактически расширили санкции в отношении Минска. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

«Чиновники ЕС, возможно, не без участия лоббистов, используя самими же ими созданные бюрократические лазейки, под видом неких технических корректировок де-факто расширили санкции в отношении Белоруссии», — заявил Глаз.

По его словам, в результате в санкционный пакет попали два новых юридических лица.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко поручил МИД республики усилить работу в международных организациях с целью противодействия санкциям.

Он также не исключил провокаций со стороны стран Запада для ввода дополнительных санкций против республики.