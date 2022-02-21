В МИД Белоруссии заявили, что ЕС де-факто расширил санкции в отношении Минска

Короткая ссылка
Власти Евросоюза фактически расширили санкции в отношении Минска. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.
В МИД Белоруссии заявили, что ЕС де-факто расширил санкции в отношении Минска
  • Legion-Media

«Чиновники ЕС, возможно, не без участия лоббистов, используя самими же ими созданные бюрократические лазейки, под видом неких технических корректировок де-факто расширили санкции в отношении Белоруссии», — заявил Глаз.

По его словам, в результате в санкционный пакет попали два новых юридических лица.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко поручил МИД республики усилить работу в международных организациях с целью противодействия санкциям.

Он также не исключил провокаций со стороны стран Запада для ввода дополнительных санкций против республики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить