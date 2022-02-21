В МИД Белоруссии заявили, что ЕС де-факто расширил санкции в отношении Минска
- Legion-Media
«Чиновники ЕС, возможно, не без участия лоббистов, используя самими же ими созданные бюрократические лазейки, под видом неких технических корректировок де-факто расширили санкции в отношении Белоруссии», — заявил Глаз.
По его словам, в результате в санкционный пакет попали два новых юридических лица.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко поручил МИД республики усилить работу в международных организациях с целью противодействия санкциям.
Он также не исключил провокаций со стороны стран Запада для ввода дополнительных санкций против республики.