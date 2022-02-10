Лукашенко поручил МИД Белоруссии усилить работу по противодействию санкциям

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Белорусский президент Александр Лукашенко поручил МИД республики усилить работу в международных организациях с целью противодействия санкциям.
Лукашенко поручил МИД Белоруссии усилить работу по противодействию санкциям
  • РИА Новости

Об этом сказал замглавы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич. Его слова приводит БЕЛТА.

«Сегодня глава государства поставил задачу усилить взаимодействие в международных организациях и с секретариатами международных организаций по противодействию санкциям», — сказал Амбразевич.

Он заявил о необходимости использования «юридических возможностей для того, чтобы добиваться соответствующих решений» в пользу Минска.

Ранее Лукашенко не исключил провокаций со стороны стран Запада для ввода дополнительных санкций против республики.

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