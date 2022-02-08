Лукашенко не исключил провокаций Запада для введения новых санкций против Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил провокаций со стороны стран Запада для ввода дополнительных санкций против республики.

«Не исключены провокации с целью подставить страну под дополнительные санкции или даже шантаж военными средствами», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

По его словам, «подобный шантаж уже начался: вертолёты, беспилотники, расстрел знаков пограничных, пересечение белорусской границы».

Президент Белоруссии добавил, что «заявленное ранее временное прибытие в Европу натовских войск стало постоянным присутствием».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о введении санкций в отношении ряда граждан Белоруссии за их деятельность, «направленную против диссидентов».

При этом в Госдепе не стали уточнять перечень лиц, против которых были введены ограничительные меры.

В декабре 2021 года Минфин США ввёл новые санкции в отношении Белоруссии. Под американские рестрикции подпал в том числе сын президента Белоруссии Александра Лукашенко — предприниматель Дмитрий Лукашенко.

Всего под санкции подпали 20 физических лиц, 12 организаций, а также три воздушных судна.