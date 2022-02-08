Лукашенко не исключил провокаций Запада для введения новых санкций против Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил провокаций со стороны стран Запада для ввода дополнительных санкций против республики.
Лукашенко не исключил провокаций Запада для введения новых санкций против Белоруссии
  • AP

«Не исключены провокации с целью подставить страну под дополнительные санкции или даже шантаж военными средствами», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

По его словам, «подобный шантаж уже начался: вертолёты, беспилотники, расстрел знаков пограничных, пересечение белорусской границы».

Президент Белоруссии добавил, что «заявленное ранее временное прибытие в Европу натовских войск стало постоянным присутствием».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о введении санкций в отношении ряда граждан Белоруссии за их деятельность, «направленную против диссидентов».

При этом в Госдепе не стали уточнять перечень лиц, против которых были введены ограничительные меры.

В декабре 2021 года Минфин США ввёл новые санкции в отношении Белоруссии. Под американские рестрикции подпал в том числе сын президента Белоруссии Александра Лукашенко — предприниматель Дмитрий Лукашенко.

Всего под санкции подпали 20 физических лиц, 12 организаций, а также три воздушных судна.

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