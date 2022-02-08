Лукашенко не исключил провокаций Запада для введения новых санкций против Белоруссии
- AP
«Не исключены провокации с целью подставить страну под дополнительные санкции или даже шантаж военными средствами», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.
По его словам, «подобный шантаж уже начался: вертолёты, беспилотники, расстрел знаков пограничных, пересечение белорусской границы».
Президент Белоруссии добавил, что «заявленное ранее временное прибытие в Европу натовских войск стало постоянным присутствием».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о введении санкций в отношении ряда граждан Белоруссии за их деятельность, «направленную против диссидентов».
При этом в Госдепе не стали уточнять перечень лиц, против которых были введены ограничительные меры.
В декабре 2021 года Минфин США ввёл новые санкции в отношении Белоруссии. Под американские рестрикции подпал в том числе сын президента Белоруссии Александра Лукашенко — предприниматель Дмитрий Лукашенко.
Всего под санкции подпали 20 физических лиц, 12 организаций, а также три воздушных судна.