Глава СНБО Данилов: Путин и Байден не могут решать судьбу Украины без её участия

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден «не могут решать» судьбу Украины без её участия.

«Если Путин и Байден встретятся и там будет обсуждаться вопрос Украины, поверьте, без нас наш вопрос никто решить не может. Всё потом будет проходить только при нашем участии, потому что мы есть непосредственные участники процесса. Это касается нашей страны и наших граждан», — цитирует Данилова ТАСС.

Как ранее заявили в Белом доме, Джо Байден «согласился встретиться Владимиром Путиным».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что лидеры стран могут в любой момент сами принять решение о контактах.