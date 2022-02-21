Омбудсмен ДНР: Киев целенаправленно бьёт по жилому сектору
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- РИА Новости
Такие действия свидетельствуют о решении Украины отказаться от мирной модели урегулирования конфликта в Донбассе, считает омбудсмен.
«Отрицая геноцид в Донбассе, международное сообщество поощряет военные преступления ВСУ», — цитирует Морозову РИА Новости.
16 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса.
Как заявил российский президент Владимир Путин, по оценкам российской стороны, происходящее сейчас в Донбассе — это геноцид.