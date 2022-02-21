Омбудсмен ДНР: Киев целенаправленно бьёт по жилому сектору

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Омбудсмен самопровозглашённой Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила об усугублении ситуации с безопасностью в регионе. По её словам, ВСУ бьют по объектам гражданской инфраструктуры и жилому сектору, кроме того, речь идёт о целенаправленном уничтожении населения.
Омбудсмен ДНР: Киев целенаправленно бьёт по жилому сектору
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Такие действия свидетельствуют о решении Украины отказаться от мирной модели урегулирования конфликта в Донбассе, считает омбудсмен.

«Отрицая геноцид в Донбассе, международное сообщество поощряет военные преступления ВСУ», — цитирует Морозову РИА Новости.

16 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса.

Как заявил российский президент Владимир Путин, по оценкам российской стороны, происходящее сейчас в Донбассе — это геноцид.

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