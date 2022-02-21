Омбудсмен ДНР: Киев целенаправленно бьёт по жилому сектору

Омбудсмен самопровозглашённой Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила об усугублении ситуации с безопасностью в регионе. По её словам, ВСУ бьют по объектам гражданской инфраструктуры и жилому сектору, кроме того, речь идёт о целенаправленном уничтожении населения.

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РИА Новости