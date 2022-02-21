В ЛНР заявили о новом обстреле со стороны ВСУ

Представительство самопровозглашённой Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщило, что украинские силовики вновь нарушили режим прекращения огня.

Отмечается, что со стороны станицы Луганской шёл огонь по садоводческому кооперативу «Пригородное» в районе памятника «Князь Игорь».

«По предварительной информации, повреждён один жилой дом», — говорится в Telegram-канале представительства.

Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что два человека погибли в результате обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ.

До этого официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что украинские силовики 66 раз нарушили режим прекращения огня за последние сутки, ранены трое мирных жителей.