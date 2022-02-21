В ЛНР сообщили о 66 нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Украины за сутки

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко сообщил, что украинские силовики 66 раз нарушили режим прекращения огня за последние сутки, ранены трое мирных жителей.

«Представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано уже 66 нарушений режима прекращения огня. Украинские боевики осуществили обстрел 24 населённых пунктов республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что активно применяется запрещённое Минскими договорённостями вооружение.

Один мирный житель в результате обстрела «получил травматическую ампутацию нижней конечности» в населённом пункте Пришиб, в населённом пункте Знаменка двое жителей получили осколочные ранения.

Ранее в ЛНР заявили, что обстановка на линии соприкосновения в Донбассе крайне напряжённая, Киев готовится развязать боевые действия по всей линии соприкосновения.