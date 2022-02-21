В ЛНР сообщили о 66 нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Украины за сутки
«Представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано уже 66 нарушений режима прекращения огня. Украинские боевики осуществили обстрел 24 населённых пунктов республики», — говорится в сообщении.
Отмечается, что активно применяется запрещённое Минскими договорённостями вооружение.
Один мирный житель в результате обстрела «получил травматическую ампутацию нижней конечности» в населённом пункте Пришиб, в населённом пункте Знаменка двое жителей получили осколочные ранения.
Ранее в ЛНР заявили, что обстановка на линии соприкосновения в Донбассе крайне напряжённая, Киев готовится развязать боевые действия по всей линии соприкосновения.