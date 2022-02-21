В ЛНР сообщили о 66 нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Украины за сутки

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Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко сообщил, что украинские силовики 66 раз нарушили режим прекращения огня за последние сутки, ранены трое мирных жителей.

«Представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано уже 66 нарушений режима прекращения огня. Украинские боевики осуществили обстрел 24 населённых пунктов республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что активно применяется запрещённое Минскими договорённостями вооружение.

Один мирный житель в результате обстрела «получил травматическую ампутацию нижней конечности» в населённом пункте Пришиб, в населённом пункте Знаменка двое жителей получили осколочные ранения.

Ранее в ЛНР заявили, что обстановка на линии соприкосновения в Донбассе крайне напряжённая, Киев готовится развязать боевые действия по всей линии соприкосновения.

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