В результате обстрела ЛНР со стороны ВСУ погибли два мирных жителя

Представительство самопровозглашённой Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) сообщило, что два человека погибли в результате обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ.

«Погибли два мирных жителя республики», — говорится в Telegram-канале представительства.

Кроме того, полностью разрушен один жилой дом в садоводческом кооперативе «ЛАДА».

По данным СЦКК, украинские силовики девять раз обстреляли населённые пункты в ЛНР снарядами 120 мм, запрещённых Минскими соглашениями.

Более детальная информация о пострадавших и повреждениях выясняется.

Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что украинские силовики менее чем за час 16 раз нарушили режим прекращения огня в республике, при этом было использовано запрещённое тяжёлое вооружение.