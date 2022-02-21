В результате обстрела ЛНР со стороны ВСУ погибли два мирных жителя
«Погибли два мирных жителя республики», — говорится в Telegram-канале представительства.
Кроме того, полностью разрушен один жилой дом в садоводческом кооперативе «ЛАДА».
По данным СЦКК, украинские силовики девять раз обстреляли населённые пункты в ЛНР снарядами 120 мм, запрещённых Минскими соглашениями.
Более детальная информация о пострадавших и повреждениях выясняется.
Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что украинские силовики менее чем за час 16 раз нарушили режим прекращения огня в республике, при этом было использовано запрещённое тяжёлое вооружение.