В ЛНР заявили о 16 обстрелах республики менее чем за час

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В Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) сообщили, что украинские силовики менее чем за час 16 раз нарушили режим прекращения огня в самопровозглашённой Луганской народной республике, при этом было использовано запрещённое тяжёлое вооружение.

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что украинские силовики запускали снаряды из миномётов 120 мм.

В ЛНР не обладают точной информацией о возможных пострадавших в результате обстрела.

Ранее официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко сообщил, что обстановка на линии соприкосновения в Донбассе в последние часы значительно обострилась.

До этого в ЛНР заявили, что обстановка на линии соприкосновения в Донбассе крайне напряжённая, Киев готовится развязать боевые действия по всей линии соприкосновения.

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