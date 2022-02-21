В ЛНР заявили о 16 обстрелах республики менее чем за час

В Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) сообщили, что украинские силовики менее чем за час 16 раз нарушили режим прекращения огня в самопровозглашённой Луганской народной республике, при этом было использовано запрещённое тяжёлое вооружение.

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня», — сообщается в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что украинские силовики запускали снаряды из миномётов 120 мм. В ЛНР не обладают точной информацией о возможных пострадавших в результате обстрела. Ранее официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко сообщил, что обстановка на линии соприкосновения в Донбассе в последние часы значительно обострилась. До этого в ЛНР заявили, что обстановка на линии соприкосновения в Донбассе крайне напряжённая, Киев готовится развязать боевые действия по всей линии соприкосновения.