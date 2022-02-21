«СТРАНА.ua»: президент Украины Зеленский выступил за признание Россией ДНР и ЛНР

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Украинский лидер Владимир Зеленский выступает за признание самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик Россией. Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на источники, близкие к офису украинского президента.

Отмечается, что власти Украины не намерены проводить прямые переговоры с ДНР и ЛНР и вносить изменения в конституцию об их особом статусе.

«Признание Россией республик... считают очень хорошим вариантом, так как это похоронит столь нелюбимые украинскими властями Минские соглашения», — говорится в публикации.

В статье также сообщается, что Зеленский не верит в возможность «вторжения» России на Украину.

15 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента на пленарном заседании проголосовала за направление президенту России обращения о признании независимости ЛНР и ДНР.

Президент России Владимир Путин прокомментировал голосование депутатов Госдумы о направлении главе государства обращения по поводу признания ЛНР и ДНР.

По словам российского лидера, власти будут действовать, исходя из «не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений».

Позднее Зеленский прокомментировал инициативу Госдумы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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