Захарова заявила, что Запад не заинтересован в сильной Украине

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала невероятным «публичное непонимание» президентом Украины Владимиром Зеленским того факта, что Запад не заинтересован в сильной Украине.
Захарова заявила, что Запад не заинтересован в сильной Украине
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«Самое невероятное в выступлении (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского... — публичное непонимание президентом Украины, что сильной его страна Западу не нужна, и рассуждения на тему, почему деньги выдают только под условия проведения Киевом реформ, — это катастрофа государственности», — написала Захарова в Telegram.

Ранее стало известно, что Европарламент одобрил решение Совета ЕС о выделении Украине нового пакета помощи на сумму €1,2 млрд.

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT заявил, что ЕС заинтересован лишь в финансовых выгодах, а не в помощи украинской государственности.

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