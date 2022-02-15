Политолог Бальбек объяснил решение Совета ЕС о выделении Украине €1,2 млрд

Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Европарламент одобрил решение Совета ЕС о выделении Украине нового пакета помощи на сумму €1,2 млрд.

«ЕС мыслит о финансовых выгодах, а не о помощи украинской государственности. Ведь деньги от Европы не подарок, их придётся либо возвращать, либо расплачиваться какими-то преференциями», — пояснил политолог.

Бальбек добавил, что друг не тот, кто «даёт деньги с прицелом на выгоду, а тот, кто помогает от души, без личного интереса».

При этом он отметил, что ЕС не способствует тому, чтобы Киев выполнял Минские соглашения, поскольку это «не пополнит карманы европейских финансистов», а значит, по мнению эксперта, им «неинтересно в этом плане давить на Украину».

Ранее стало известно о том, что Европарламент одобрил решение Совета ЕС о выделении Украине нового пакета помощи на сумму €1,2 млрд.