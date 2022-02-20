При атаке украинских военных в районе села Пионерского погибли два мирных жителя

В результате атаки украинских военных в районе села Пионерского в Донбассе погибли два мирных жителя. Об этом сообщает Народная милиция самопровозглашённой ЛНР.

«К сожалению, в результате агрессии киевских боевиков погибли два мирных жителя», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее украинские военные предприняли попытку атаковать позиции ЛНР в районе села Пионерского, что привело к уничтожению пяти жилых домов и жертвам среди мирного населения.

Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о всеобщей мобилизации в республике и о переводе государственных органов, предприятий и организаций на условия военного времени.

Военный комиссар ЛНР обязал руководителей организаций обеспечить явку военнообязанных в пункты мобилизации.