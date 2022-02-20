В оперштабе ЛНР заявили об эвакуации в Россию более 28 тысяч человек

В штабе территориальной обороны самопровозглашённой Луганской народной республики заявили, что в Россию с 18 февраля эвакуированы более 28 тыс. человек.

«С 19:00 18 февраля по 07:00 20 февраля всего пересекли границу ЛНР с Россией 28 950 человек», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что для эвакуации жителей ЛНР в Россию задействовано более 200 автобусов и один железнодорожный состав.

Глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин в обращении к жителям республики заявил, что в связи с опасной ситуацией в Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что эвакуация беженцев из Донбасса будет вестись круглосуточно.