Спецназ ДНР обезвредил украинскую диверсионную группу

Сотрудники спецназа Министерства государственной безопасности (МГБ) самопровозглашённой Донецкой народной республики обезвредили в Донецке украинскую диверсионную группу.

«19 февраля 2022 года... на территории города Донецка была блокирована диверсионно-террористическая группа противника, которая планировала подрывы электроподстанций, газопроводов и фильтровальных станций на территории республики», — приводит ТАСС заявление ведомства.

Отмечается, что при задержании группа оказала вооружённое сопротивление и ранила двух сотрудников спецназа.

Ранее Народная милиция самопровозглашённой ЛНР сообщила, что украинские военные предприняли попытку атаковать позиции Луганской народной республики.

В результате ЧП уничтожены пять жилых домов и зафиксированы жертвы среди мирного населения.

Народная милиция ДНР также заявила, что Киев реализует план по вторжению на территорию Донбасса с одобрения стран Запада.