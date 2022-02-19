Глава МВД Украины Монастырский попал под обстрел в Донбассе
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«Министр внутренних дел Денис Монастырский, группа народных депутатов, а также 25 иностранных журналистов попали под миномётный обстрел на позиции 30-й бригады. В районе населённого пункта Новолуганское», — написал Геращенко в Telegram.
По его словам, журналисты «могли воочию убедиться, кто на самом деле готовится к наступлению на мирную Украину».
Ранее в Народной милиции самопровозглашённой ДНР представили план возможного наступления ВС Украины в Донбассе.
Кроме того, в ДНР зафиксировали передвижение танков, самоходных артиллерийских установок и гаубиц украинских военных у линии соприкосновения.
Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о всеобщей мобилизации в республике.