Глава МВД Украины Монастырский попал под обстрел в Донбассе

Глава МВД Украины Денис Монастырский во время визита в зону проведения операции объединённых сил (ООС) в Донбассе попал под обстрел. Об этом заявил советник министра Антон Геращенко.

«Министр внутренних дел Денис Монастырский, группа народных депутатов, а также 25 иностранных журналистов попали под миномётный обстрел на позиции 30-й бригады. В районе населённого пункта Новолуганское», — написал Геращенко в Telegram.

По его словам, журналисты «могли воочию убедиться, кто на самом деле готовится к наступлению на мирную Украину».

Ранее в Народной милиции самопровозглашённой ДНР представили план возможного наступления ВС Украины в Донбассе.

Кроме того, в ДНР зафиксировали передвижение танков, самоходных артиллерийских установок и гаубиц украинских военных у линии соприкосновения.

Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о всеобщей мобилизации в республике.