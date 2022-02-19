В ДНР опубликовали план возможного наступления ВС Украины в Донбассе

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В Народной милиции самопровозглашённой ДНР представили план возможного наступления ВС Украины в Донбассе.
В ДНР опубликовали план возможного наступления ВС Украины в Донбассе
  • © Kisileva Svetlana/Abaca/Sipa USA
  • Legion-Media

«Агентурной разведкой Народной милиции ДНР добыт план украинской наступательной операции против независимых республик. Данный замысел наступательной операции ВСУ в Донбассе разработан украинским Генеральным штабом и утверждён решением СНБО (Украины. — RT) в начале февраля этого года», — говорится в сообщении в Telegram.

Отмечается, что целью предполагаемой операции является «зачистка» территорий ДНР и ЛНР от русскоязычного населения. 

Ранее в ДНР зафиксировали передвижение танков, самоходных артиллерийских установок (САУ) и гаубиц украинских военных у линии соприкосновения.

Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о всеобщей мобилизации в республике.

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