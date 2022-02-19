Задержанный в ДНР украинский агент рассказал о планах Киева захватить Донбасс

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Задержанный на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики украинский агент Антон Мацанюк рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс.
Задержанный в ДНР украинский агент рассказал о планах Киева захватить Донбасс
  • © Kisileva Svetlana/Abaca/Sipa USA
  • Legion-Media

Об этом информирует Первый канал.

«Антон Мацанюк подтвердил — Киев намерен задействовать в силовом захвате Донбасса всю свою ударную мощь», — заявили в эфире канала.

По словам задержанного, ему было предложено «выехать с территории Донецка подальше, в те города ближе к границе, так как Донецк будут подвергать массированному артиллерийскому обстрелу».

Ранее в Народной милиции самопровозглашённой ДНР представили план возможного наступления ВС Украины в Донбассе.

Кроме того, в ДНР зафиксировали передвижение танков, самоходных артиллерийских установок и гаубиц украинских военных у линии соприкосновения.

Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о всеобщей мобилизации в республике.

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