Задержанный в ДНР украинский агент рассказал о планах Киева захватить Донбасс

Задержанный на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики украинский агент Антон Мацанюк рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс.

Об этом информирует Первый канал.

«Антон Мацанюк подтвердил — Киев намерен задействовать в силовом захвате Донбасса всю свою ударную мощь», — заявили в эфире канала.

По словам задержанного, ему было предложено «выехать с территории Донецка подальше, в те города ближе к границе, так как Донецк будут подвергать массированному артиллерийскому обстрелу».

Ранее в Народной милиции самопровозглашённой ДНР представили план возможного наступления ВС Украины в Донбассе.

Кроме того, в ДНР зафиксировали передвижение танков, самоходных артиллерийских установок и гаубиц украинских военных у линии соприкосновения.

Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о всеобщей мобилизации в республике.