Задержанный в ДНР украинский агент рассказал о планах Киева захватить Донбасс
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Об этом информирует Первый канал.
«Антон Мацанюк подтвердил — Киев намерен задействовать в силовом захвате Донбасса всю свою ударную мощь», — заявили в эфире канала.
По словам задержанного, ему было предложено «выехать с территории Донецка подальше, в те города ближе к границе, так как Донецк будут подвергать массированному артиллерийскому обстрелу».
Ранее в Народной милиции самопровозглашённой ДНР представили план возможного наступления ВС Украины в Донбассе.
Кроме того, в ДНР зафиксировали передвижение танков, самоходных артиллерийских установок и гаубиц украинских военных у линии соприкосновения.
Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о всеобщей мобилизации в республике.