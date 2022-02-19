Глава СНБО Данилов сообщил о росте числа обстрелов в Донбассе

Общая ситуация в Донбассе оценивается как напряжённая, по всей линии разграничения численность обстрелов растёт. Об этом сообщил секретарь украинского СНБО Алексей Данилов.

«Относительно общей ситуации, она, безусловно, напряжённая, это чувствуется по всей линии разграничения. Число обстрелов растёт», — написал Данилов в Facebook.

По его словам, «цель противника — спровоцировать военный конфликт, в котором обвинят Украину».

Ранее в Народной милиции самопровозглашённой ДНР представили план возможного наступления ВС Украины в Донбассе.

Кроме того, в ДНР зафиксировали передвижение танков, самоходных артиллерийских установок (САУ) и гаубиц украинских военных у линии соприкосновения.

Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о всеобщей мобилизации в республике.