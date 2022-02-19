Глава СНБО Данилов сообщил о росте числа обстрелов в Донбассе

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Общая ситуация в Донбассе оценивается как напряжённая, по всей линии разграничения численность обстрелов растёт. Об этом сообщил секретарь украинского СНБО Алексей Данилов.
Глава СНБО Данилов сообщил о росте числа обстрелов в Донбассе
  • © AP Photo/Vadim Ghirda

«Относительно общей ситуации, она, безусловно, напряжённая, это чувствуется по всей линии разграничения. Число обстрелов растёт», — написал Данилов в Facebook.

По его словам, «цель противника — спровоцировать военный конфликт, в котором обвинят Украину».

Ранее в Народной милиции самопровозглашённой ДНР представили план возможного наступления ВС Украины в Донбассе.

Кроме того, в ДНР зафиксировали передвижение танков, самоходных артиллерийских установок (САУ) и гаубиц украинских военных у линии соприкосновения.

Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о всеобщей мобилизации в республике.

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