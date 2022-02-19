Глава СНБО Данилов сообщил о росте числа обстрелов в Донбассе
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«Относительно общей ситуации, она, безусловно, напряжённая, это чувствуется по всей линии разграничения. Число обстрелов растёт», — написал Данилов в Facebook.
По его словам, «цель противника — спровоцировать военный конфликт, в котором обвинят Украину».
Ранее в Народной милиции самопровозглашённой ДНР представили план возможного наступления ВС Украины в Донбассе.
Кроме того, в ДНР зафиксировали передвижение танков, самоходных артиллерийских установок (САУ) и гаубиц украинских военных у линии соприкосновения.
Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о всеобщей мобилизации в республике.