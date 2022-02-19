За ходом учений «Союзная решимость» 19 февраля наблюдали 20 военных атташе из 16 стран

Минобороны Белоруссии сообщило, что за ходом российско-белорусских учений «Союзная решимость — 2022» наблюдали 20 военных атташе из 16 стран.

«20 военных атташе, представляющих 16 стран, наблюдали сегодня за финальным розыгрышем тактического эпизода практических действий войск совместного оперативного учения «Союзная решимость — 2022», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В частности, на учениях присутствовали представители США, Китая, Германии, Чехии, Турции и Украины.

Военные атташе посетили белорусский полигон Обуз-Лесновский.

Ранее военнослужащие России и Белоруссии в рамках учений «Союзная решимость — 2022» провели условный воздушный бой пара на пару.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что после окончания совместных учений ни одного военнослужащего России и ни одной единицы российской военной техники не останется на территории республики.