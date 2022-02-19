Съёмочная группа RT Arabic попала под обстрел в Донбассе

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Съёмочная группа RT Arabic попала под обстрел в населённом пункте Зайцево в Донбассе. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Съёмочная группа RT Arabic попала под обстрел в Донбассе
  • РИА Новости

«Съёмочная группа нашего арабского канала попала под обстрел в Зайцево. Связи с ними пока нет», — написала она в Telegram.

По информации руководителя RT Arabic Майи Манны, группа в результате ЧП не пострадала, в настоящее время корреспондент Максим Аль-Тури, оператор и ассистент в срочном порядке покидают опасную местность.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения гражданского лица и причинения ущерба жилой инфраструктуре Донбасса в результате обстрела Вооружёнными силами Украины. 

По данным СК, с 2014 года по настоящее время возбуждено 467 уголовных дел о событиях на территории Украины и Донбасса.

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