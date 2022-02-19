СК возбудил уголовное дело по факту ранения мирного жителя Донбасса

По информации СК России, 17 февраля 2022 года военнослужащие ВСУ обстреляли территорию ДНР и ЛНР с применением тяжёлого вооружения и гранатомётов. Пострадали несколько населённых пунктов, в одном из которых — Старомихайловке — осколочные ранения от взрыва гранаты получила не участвующая в вооружённом конфликте мирная жительница.
«В оказавшихся под огнём украинских силовиков населённых пунктах Николаевка и Донецкий, а также в Петровском районе Донецка повреждены не менее 12 жилых домов, газопровод и линия электропередачи. Мирные жители вынуждены укрываться от рвущихся снарядов в подвалах», — сообщается на сайте ведомства.
По данным следствия, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство или причинить тяжкий вред здоровью гражданского населения, проживающего на юго-востоке Украины.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации)», — заключает СК.
Ранее стало известно, что Следственный комитет России с 2014 года по настоящее время возбудил 467 уголовных дел о событиях на территории Украины и Донбасса.