СК возбудил уголовное дело по факту ранения мирного жителя Донбасса

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения гражданского лица и причинения ущерба жилой инфраструктуре Донбасса в результате обстрела Вооружёнными силами Украины. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По информации СК России, 17 февраля 2022 года военнослужащие ВСУ обстреляли территорию ДНР и ЛНР с применением тяжёлого вооружения и гранатомётов. Пострадали несколько населённых пунктов, в одном из которых — Старомихайловке — осколочные ранения от взрыва гранаты получила не участвующая в вооружённом конфликте мирная жительница.

«В оказавшихся под огнём украинских силовиков населённых пунктах Николаевка и Донецкий, а также в Петровском районе Донецка повреждены не менее 12 жилых домов, газопровод и линия электропередачи. Мирные жители вынуждены укрываться от рвущихся снарядов в подвалах», — сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство или причинить тяжкий вред здоровью гражданского населения, проживающего на юго-востоке Украины.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации)», — заключает СК.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России с 2014 года по настоящее время возбудил 467 уголовных дел о событиях на территории Украины и Донбасса.