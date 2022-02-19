МЧС ЛНР: около 25 тысяч жителей республики уже пересекли границу России
- AFP
- © Aleksey Filippov
«Пересекли границу ЛНР 25 тыс. человек», — приводит РИА Новости слова представителя.
По его словам, речь идёт о людях, которые приехали в Россию на личном транспорте.
Также по информации представителя, на данный момент формируется три организованных колонны численностью 10 тыс. человек.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник призвал мирное население республики в кратчайшие сроки выехать в Россию на фоне обострения ситуации в Донбассе.