МЧС ЛНР: около 25 тысяч жителей республики уже пересекли границу России

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Примерно 25 тыс. жителей самопровозглашённой Луганской народной республики уже пересекли российскую границу, сообщил представитель МЧС ЛНР.
МЧС ЛНР: около 25 тысяч жителей республики уже пересекли границу России
  • AFP
  • © Aleksey Filippov

«Пересекли границу ЛНР 25 тыс. человек», — приводит РИА Новости слова представителя.

По его словам, речь идёт о людях, которые приехали в Россию на личном транспорте.

Также по информации представителя, на данный момент формируется три организованных колонны численностью 10 тыс. человек.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник призвал мирное население республики в кратчайшие сроки выехать в Россию на фоне обострения ситуации в Донбассе.

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