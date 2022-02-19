МЧС ЛНР: около 25 тысяч жителей республики уже пересекли границу России

Примерно 25 тыс. жителей самопровозглашённой Луганской народной республики уже пересекли российскую границу, сообщил представитель МЧС ЛНР.

«Пересекли границу ЛНР 25 тыс. человек», — приводит РИА Новости слова представителя.

По его словам, речь идёт о людях, которые приехали в Россию на личном транспорте.

Также по информации представителя, на данный момент формируется три организованных колонны численностью 10 тыс. человек.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник призвал мирное население республики в кратчайшие сроки выехать в Россию на фоне обострения ситуации в Донбассе.