МИД Британии сообщил о временном переезде посольства на Украине во Львов
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«Британское посольство в Киеве временно переезжает. Сотрудники посольства работают из британского посольства во Львове», — цитирует сообщение ТАСС.
Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Великобритания перевела часть сотрудников посольства из Киева во Львов, но сохраняет своё присутствие в украинской столице.
До этого Министерство иностранных дел Великобритании рекомендовало своим гражданам воздержаться от любых поездок на Украину и покинуть территорию этой страны, если они там уже находятся.