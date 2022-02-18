МИД Британии сообщил о временном переезде посольства на Украине во Львов

В МИД Великобритании сообщили, что британское посольство на Украине временно переезжает во Львов.

«Британское посольство в Киеве временно переезжает. Сотрудники посольства работают из британского посольства во Львове», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Великобритания перевела часть сотрудников посольства из Киева во Львов, но сохраняет своё присутствие в украинской столице.

До этого Министерство иностранных дел Великобритании рекомендовало своим гражданам воздержаться от любых поездок на Украину и покинуть территорию этой страны, если они там уже находятся.