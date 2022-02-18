Глава ДНР Пушилин высказался против отъезда мужчин из республики

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Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин высказался против того, чтобы мужчины выезжали из республики на автобусах вместе с женщинами и детьми. 
Глава ДНР Пушилин высказался против отъезда мужчин из республики
  • AP

По его словам, мужчинам «дают возможность вывезти свою семью за рулём».

«Если он хочет в автобусе выехать с женщинами и детьми — это неправильно… ему лучше остаться на данный момент в республике», — цитирует РИА Новости Пушилина.

Ранее МЧС ДНР сообщило о планируемой эвакуации из республики в Россию около 700 тыс. человек.

До этого глава ДНР в обращении к жителям заявил, что в связи с опасной ситуацией в Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.

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