Глава ДНР Пушилин высказался против отъезда мужчин из республики

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин высказался против того, чтобы мужчины выезжали из республики на автобусах вместе с женщинами и детьми.

По его словам, мужчинам «дают возможность вывезти свою семью за рулём».

«Если он хочет в автобусе выехать с женщинами и детьми — это неправильно… ему лучше остаться на данный момент в республике», — цитирует РИА Новости Пушилина.

Ранее МЧС ДНР сообщило о планируемой эвакуации из республики в Россию около 700 тыс. человек.

До этого глава ДНР в обращении к жителям заявил, что в связи с опасной ситуацией в Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.