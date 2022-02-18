Замглавы Мининформации ДНР: Киев пытается запугать мирных жителей Донбасса

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Замминистра информации самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил корреспонденту RT Илье Васюнину, что Киев пытается запугать мирных жителей Донбасса.
Замглавы Мининформации ДНР: Киев пытается запугать мирных жителей Донбасса
  • © Сергей Батурин
  • РИА Новости

«Абонентам «Феникса» начали приходить сообщения о том, что Россия не будет пускать людей без российских паспортов, что является фейком», — рассказал он.

По словам Безсонова, накануне были «обзвоны регулярные по школам, другим учреждениям о минировании».

«Плюс регулярные обстрелы происходят. Вот сегодня с утра серьёзные обстрелы были, вчера», — заявил он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин в обращении к жителям республики заявил, что в связи с опасной ситуацией в Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.

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