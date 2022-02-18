Замглавы Мининформации ДНР: Киев пытается запугать мирных жителей Донбасса

Замминистра информации самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил корреспонденту RT Илье Васюнину, что Киев пытается запугать мирных жителей Донбасса.

«Абонентам «Феникса» начали приходить сообщения о том, что Россия не будет пускать людей без российских паспортов, что является фейком», — рассказал он.

По словам Безсонова, накануне были «обзвоны регулярные по школам, другим учреждениям о минировании».

«Плюс регулярные обстрелы происходят. Вот сегодня с утра серьёзные обстрелы были, вчера», — заявил он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин в обращении к жителям республики заявил, что в связи с опасной ситуацией в Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.