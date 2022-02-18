Песков заявил, что не знает о текущей ситуации в Донбассе
- © Пресс-служба президента России
«Я не знаю, что творится сейчас у Пушилина... Я не знаю, что там происходит», — цитирует его РИА Новости.
Также он не располагает информацией, согласовывалась ли с кем-либо эвакуация.
«Я не знаю, с кем были контакты, я не располагаю информацией», — заявил Песков.
Ранее глава ДНР Пушилин в обращении к жителям республики заявил, что в связи с опасной ситуацией в Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.
Глава самопровозглашённой ЛНР Леонид Пасечник также призвал мирное население республики в кратчайшие сроки выехать в Россию на фоне обострения ситуации в Донбассе.