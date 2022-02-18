Песков заявил, что не знает о текущей ситуации в Донбассе

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, что происходит в Донбассе на фоне заявления главы самопровозглашённой ДНР Дениса Пушилина об эвакуации мирного населения в Россию.
Песков заявил, что не знает о текущей ситуации в Донбассе
  • © Пресс-служба президента России

«Я не знаю, что творится сейчас у Пушилина... Я не знаю, что там происходит», — цитирует его РИА Новости.

Также он не располагает информацией, согласовывалась ли с кем-либо эвакуация. 

«Я не знаю, с кем были контакты, я не располагаю информацией», — заявил Песков.

Ранее глава ДНР Пушилин в обращении к жителям республики заявил, что в связи с опасной ситуацией в Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.

Глава самопровозглашённой ЛНР Леонид Пасечник также призвал мирное население республики в кратчайшие сроки выехать в Россию на фоне обострения ситуации в Донбассе.

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