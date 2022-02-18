Глава ДНР Пушилин назвал критической ситуацию в Донбассе

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» назвал критической ситуацию в Донбассе.

«В любой момент может просто начаться полномасштабное наступление. К этому абсолютно всё (готово. — RT)», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Пушилин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует наступательные операции в Донбассе или диверсии на химическом производстве.