Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев не планирует наступательные операции
- AP
Об этом он написал в своём Twitter.
«Мы полностью преданы исключительно дипломатическому урегулированию», — утверждает министр.
Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе.
Российский президент Владимир Путин заявил, что Киеву необходимо сесть за стол переговоров с представителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР.