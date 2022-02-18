Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев не планирует наступательные операции

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует наступательные операции в Донбассе или диверсии на химическом производстве.
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев не планирует наступательные операции
  • AP

Об этом он написал в своём Twitter.

«Мы полностью преданы исключительно дипломатическому урегулированию», — утверждает министр. 

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Киеву необходимо сесть за стол переговоров с представителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

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