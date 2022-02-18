Басурин заявил о трёх попытках диверсий Киева в Донбассе 18 февраля

Замначальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что украинская сторона 18 февраля предприняла три попытки диверсии в Донбассе.

«Было три попытки провести диверсии. Это в Еленовке, и две — в Горловке», — сказал Басурин.

Он добавил, что с утра по ДНР было выпущено около 200 снарядов и мин, не считая гранатомётов и стрелкового оружия.

Ранее в Донецке произошёл взрыв.

Ruptly опубликовало кадры с места взрыва автомобиля возле здания администрации Донецка.

До этого представители силовых структур самопровозглашённой Донецкой народной республики предотвратили теракт с подрывом нефтебазы в Еленовке и на территории завода «Стирол» в Горловке.