Басурин заявил о трёх попытках диверсий Киева в Донбассе 18 февраля
- AP
«Было три попытки провести диверсии. Это в Еленовке, и две — в Горловке», — сказал Басурин.
Он добавил, что с утра по ДНР было выпущено около 200 снарядов и мин, не считая гранатомётов и стрелкового оружия.
Ранее в Донецке произошёл взрыв.
Ruptly опубликовало кадры с места взрыва автомобиля возле здания администрации Донецка.
До этого представители силовых структур самопровозглашённой Донецкой народной республики предотвратили теракт с подрывом нефтебазы в Еленовке и на территории завода «Стирол» в Горловке.