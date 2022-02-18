Глава МИД Лавров назвал «прямым вызовом» отказ Киева вести диалог с ЛНР и ДНР

Россия серьёзно озабочена продолжающимися заявлениями Киева о том, что он не будет вести переговоры с самопровозглашёнными ЛНР и ДНР, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Мы подчеркнули безальтернативность выполнения минских договорённостей во всей их полноте и во всей их последовательности. Конечно же, с нашей стороны была подчёркнута серьёзная озабоченность продолжающимися заявлениями официального Киева о том, что они не будут вести прямой диалог с Донецком и Луганском», — сказал министр по итогам встречи с коллегой из Греции Никосом Дендиасом.

Он отметил, что это «прямой вызов» и прямой отказ выполнять минские договорённости.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не пойдёт на прямые переговоры с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками.

Вместе с тем замглавы администрации президента России Дмитрий Козак отмечал, что представители Киева на встрече советников «нормандской четвёрки» заявили о готовности вести диалог с Луганском и Донецком только через ОБСЕ.