«Молдовагаз» намерен рассчитаться с «Газпромом» до вечера 21 февраля
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По его словам, уровень оплаты январских поставок газа бытовыми потребителями составляет 65%.
«Компания продолжает совместную работу с предприятиями ТЭК по обеспечению полной оплаты текущих поставок природного газа перед ПАО «Газпром» до конца понедельника, 21 февраля», — написал Чебан в своём Telegram-канале.
Вице-премьер Молдавии, глава Мининфраструктуры республики Андрей Спыну ранее сообщил о готовности к урегулированию недоразумений с российской компанией «Газпром» в отношении аудита долга «Молдовагаза».
Российская компания ранее заявила, что подход Молдавии к аудиту долга «Молдовагаза» идёт вразрез с достигнутыми ранее договорённостями.