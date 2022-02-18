«Молдовагаз» намерен рассчитаться с «Газпромом» до вечера 21 февраля

«Молдовагаз» намерен погасить очередной платёж «Газпрому» за поставки газа до вечера 21 февраля. Об этом сообщил председатель молдавской компании Вадим Чебан.

По его словам, уровень оплаты январских поставок газа бытовыми потребителями составляет 65%.

«Компания продолжает совместную работу с предприятиями ТЭК по обеспечению полной оплаты текущих поставок природного газа перед ПАО «Газпром» до конца понедельника, 21 февраля», — написал Чебан в своём Telegram-канале.

Вице-премьер Молдавии, глава Мининфраструктуры республики Андрей Спыну ранее сообщил о готовности к урегулированию недоразумений с российской компанией «Газпром» в отношении аудита долга «Молдовагаза».

Российская компания ранее заявила, что подход Молдавии к аудиту долга «Молдовагаза» идёт вразрез с достигнутыми ранее договорённостями.