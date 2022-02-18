В ДНР перекрыли движение по трассе Горловка — Донецк из-за обстрелов

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На автотрассе Горловка — Донецк из-за обстрелов со стороны ВСУ перекрыли движение автотранспорта, заявил глава горловской администрации Иван Приходько.
В ДНР перекрыли движение по трассе Горловка — Донецк из-за обстрелов
  • AP
  • © Andriy Andriyenko

«В связи с обстрелом района пос. Пантелеймоновка и Красный Партизан временно перекрыто движение по трассе Горловка — Донецк. Прошу скорректировать свои маршруты движения», — написал он в Telegram-канале.

17 февраля в результате обстрела со стороны украинских военных была ранена жительница самопровозглашённой Донецкой народной республики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об увеличении числа провокаций Киева в Донбассе за последние сутки.

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