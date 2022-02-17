В ДНР заявили о ранении жительницы республики после обстрелов со стороны ВСУ

В результате обстрела со стороны украинских военных ранения получила жительница самопровозглашённой Донецкой народной республики, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«По предварительной информации, в результате НРПО (нарушения режима прекращения огня) со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины) ранение получила мирная жительница Старомихайловки», — сказал представитель республики журналистам, его слова приводит РИА Новости.

Подробные обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса.

По информации СК, в августе — октябре 2021 года на территории Донбасса обнаружено пять стихийных массовых захоронений и эксгумированы останки не менее 295 гражданских лиц, которые погибли в результате обстрелов со стороны украинских военных в 2014 году.