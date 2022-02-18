Военные Украины не фиксируют приближения сил к линии разграничения в Донбассе

Украинская разведка не фиксирует приближения сил противника к линии разграничения в Донбассе. Об этом заявил командующий операцией объединённых сил генерал-лейтенант Александр Павлюк в эфире телеканала «1+1».

«Пока таких движений наша разведка не наблюдает», — приводит его слова РИА Новости.

Ситуация на Донбассе в течение 17 февраля оставалась напряжённой, но контролируемой, заявил Павлюк.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об увеличении провокаций со стороны Киева в Донбассе за последние сутки.

Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов призвал командование украинских силовиков вернуться к перемирию.