Военные Украины не фиксируют приближения сил к линии разграничения в Донбассе

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Украинская разведка не фиксирует приближения сил противника к линии разграничения в Донбассе. Об этом заявил командующий операцией объединённых сил генерал-лейтенант Александр Павлюк в эфире телеканала «1+1».
Военные Украины не фиксируют приближения сил к линии разграничения в Донбассе
  • AP
  • © Andriy Dubchak

«Пока таких движений наша разведка не наблюдает», — приводит его слова РИА Новости.

Ситуация на Донбассе в течение 17 февраля оставалась напряжённой, но контролируемой, заявил Павлюк.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об увеличении провокаций со стороны Киева в Донбассе за последние сутки.

Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов призвал командование украинских силовиков вернуться к перемирию.

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