Военные Украины не фиксируют приближения сил к линии разграничения в Донбассе
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«Пока таких движений наша разведка не наблюдает», — приводит его слова РИА Новости.
Ситуация на Донбассе в течение 17 февраля оставалась напряжённой, но контролируемой, заявил Павлюк.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об увеличении провокаций со стороны Киева в Донбассе за последние сутки.
Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов призвал командование украинских силовиков вернуться к перемирию.