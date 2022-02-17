Глава британского МИД призвала Китай оказать влияние на Россию по ситуации вокруг Украины

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала Китай оказать влияние на Россию, чтобы снизить напряжённость на границе с Украиной.

«Китай не то же самое, что Россия. Он утверждает, что придерживается политики невмешательства. Именно поэтому удивительно видеть, что лидеры Китая поддерживают Кремль», — цитирует ТАСС Трасс.

По её словам, «если Китай хочет, чтобы его воспринимали как ответственного глобального игрока, он должен сделать всё, что в его силах, чтобы гарантировать, что Россия сдаст назад».

Глава британского МИД добавила, что мир наблюдает, будут ли действия КНР «способствовать миру и стабильности или будут подпитывать агрессию».

Ранее постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что при разрешении украинского кризиса нельзя обходить стороной проблему расширения НАТО.

Кроме того, в МИД Китая призвали США прекратить распространение дезинформации об Украине.