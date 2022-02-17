Китай призвал не обходить стороной проблему расширения НАТО на фоне украинского кризиса

При разрешении украинского кризиса нельзя обходить стороной проблему расширения НАТО, заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

«На всё происходящее есть свои причины. Расширение НАТО — это вопрос, который нельзя обходить стороной при разрешении нынешней напряжённости, связанной с украинским вопросом», — сказал постпред в Совете Безопасности ООН, его слова приводит ТАСС.

Ранее Россия и Китай в совместном заявлении выступили против дальнейшего расширения НАТО и призвали альянс отказаться от идеологизированных подходов времён холодной войны.

Глава МИД Китая Ван И заявил о поддержке Пекином Москвы в переговорах с НАТО по гарантиям безопасности.