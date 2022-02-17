Китай призвал не обходить стороной проблему расширения НАТО на фоне украинского кризиса
- AP
«На всё происходящее есть свои причины. Расширение НАТО — это вопрос, который нельзя обходить стороной при разрешении нынешней напряжённости, связанной с украинским вопросом», — сказал постпред в Совете Безопасности ООН, его слова приводит ТАСС.
Ранее Россия и Китай в совместном заявлении выступили против дальнейшего расширения НАТО и призвали альянс отказаться от идеологизированных подходов времён холодной войны.
Глава МИД Китая Ван И заявил о поддержке Пекином Москвы в переговорах с НАТО по гарантиям безопасности.