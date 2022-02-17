Китай призвал не обходить стороной проблему расширения НАТО на фоне украинского кризиса

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При разрешении украинского кризиса нельзя обходить стороной проблему расширения НАТО, заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.
Китай призвал не обходить стороной проблему расширения НАТО на фоне украинского кризиса
  • AP

«На всё происходящее есть свои причины. Расширение НАТО — это вопрос, который нельзя обходить стороной при разрешении нынешней напряжённости, связанной с украинским вопросом», — сказал постпред в Совете Безопасности ООН, его слова приводит ТАСС.

Ранее Россия и Китай в совместном заявлении выступили против дальнейшего расширения НАТО и призвали альянс отказаться от идеологизированных подходов времён холодной войны.

Глава МИД Китая Ван И заявил о поддержке Пекином Москвы в переговорах с НАТО по гарантиям безопасности.

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