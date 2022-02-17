В ЛНР заявили, что ВСУ планируют задействовать ударные беспилотники в пригороде Луганска

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Украинские военные планируют использовать ударные беспилотники в атаках по пригороду Луганска, заявил начальник управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Ян Лещенко.
В ЛНР заявили, что ВСУ планируют задействовать ударные беспилотники в пригороде Луганска
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«В районе населённого пункта Счастье (около 30 км от Луганска. — RT) отмечено перемещение мобильной группы сил специальных операций «Запад», готовящих запуск ударных БПЛА с целью сброса в пригороде Луганска взрывных устройств, замаскированных под различные предметы бытового назначения, в том числе детские игрушки», — цитирует его РИА Новости.

Также Лещенко заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский лично отдал указания на эскалацию конфликта в Донбассе.

5 февраля в службы Народной милиции ЛНР заявили, что украинские военные готовят БПЛА для разведки и корректировки огня в Донбассе.

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