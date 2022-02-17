В ЛНР заявили, что Зеленский лично дал указания на эскалацию конфликта в Донбассе

Начальник управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Ян Лещенко заявил, что украинский президент Владимир Зеленский лично отдал указания на эскалацию конфликта в Донбассе.

По его словам, после убытия Зеленского из зоны силовой операции Киева в Донбассе начались обстрелы территории ЛНР И ДНР по всей линии фронта.

«Следовательно, президент Украины лично отдал указания на эскалацию конфликта», — приводит ТАСС заявление Лещенко.

Ранее Зеленский в своём Instagram сообщил, что направляется в район военной операции в Донбассе на катере.

Также украинский президент Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором видно, что он находится с секретарём СНБО Алексеем Даниловым перед картой.