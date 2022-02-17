Зеленский сообщил, что направляется на катере в район военной операции в Донбассе
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В сториз президент выложил видео, которое сопроводил надписью: «Катерами направляемся в район проведения операции объединённых сил».
На следующем видео он находится с секретарём СНБО Алексеем Даниловым перед картой.
«Знакомимся с порядком боевого патрулирования и системой охраны государственной границы», — говорится в сообщении Зеленского.
Агентурная разведка Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики ранее получила данные о подготовке наступательной операции украинской армии в Донбассе по морю.