Зеленский сообщил, что направляется на катере в район военной операции в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Instagram сообщил, что направляется в район военной операции в Донбассе на катере.

Gettyimages.ru

В сториз президент выложил видео, которое сопроводил надписью: «Катерами направляемся в район проведения операции объединённых сил». На следующем видео он находится с секретарём СНБО Алексеем Даниловым перед картой. «Знакомимся с порядком боевого патрулирования и системой охраны государственной границы», — говорится в сообщении Зеленского. Агентурная разведка Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики ранее получила данные о подготовке наступательной операции украинской армии в Донбассе по морю.