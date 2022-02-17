Зеленский сообщил, что направляется на катере в район военной операции в Донбассе

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Instagram сообщил, что направляется в район военной операции в Донбассе на катере.
Зеленский сообщил, что направляется на катере в район военной операции в Донбассе
  • Gettyimages.ru

В сториз президент выложил видео, которое сопроводил надписью: «Катерами направляемся в район проведения операции объединённых сил».

На следующем видео он находится с секретарём СНБО Алексеем Даниловым перед картой.

«Знакомимся с порядком боевого патрулирования и системой охраны государственной границы», — говорится в сообщении Зеленского.

Агентурная разведка Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики ранее получила данные о подготовке наступательной операции украинской армии в Донбассе по морю.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить