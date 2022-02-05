В ЛНР заявили о подготовке ВСУ беспилотников для разведки и корректировки огня в Донбассе

Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Антон Микужис заявил, что украинские военные готовят БПЛА для разведки и корректировки огня в Донбассе.

«На позициях 34-го батальона 57-й бригады зафиксированы два расчёта БПЛА из состава разведывательной роты соединения с целью разведки переднего края нашей обороны и уточнения данных для стрельбы артиллерии противника», — приводятся его слова на сайте Народной милиции ЛНР.

Ранее представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко заявил, что подготовка украинских военных к наступлению в Донбассе перешла в завершающую фазу.