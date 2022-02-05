В ЛНР заявили о размещении бронетехники ВСУ в селе Клиновое в Донбассе

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Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики заявила об обнаружении бронетехники украинской армии в селе Клиновое, недалеко от линии соприкосновения в Донбассе.
В ЛНР заявили о размещении бронетехники ВСУ в селе Клиновое в Донбассе
  • РИА Новости

«В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населённых пунктах на подконтрольной Украине территории», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.

Уточняется, что украинские военные разместили две единицы бронетехники на окраине села Клиновое.

Ранее представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко заявил, что подготовка украинских военных к наступлению в Донбассе перешла в завершающую фазу.

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