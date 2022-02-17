Президент Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в Донбассе
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Как сообщает Интерфакс со ссылкой на офис президента, украинский лидер осмотрел образцы новейшего вооружения и военной техники, в том числе переносные противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin и NLAW, а также гранатомёт М141.
Он также ознакомился с оперативно-тактической обстановкой в зоне ответственности подразделений ВСУ.
Ранее начальник управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Ян Лещенко заявил, что украинский президент Владимир Зеленский лично отдал указания на эскалацию конфликта в Донбассе.
17 февраля Зеленский в своём Instagram сообщил, что направляется в район военной операции в Донбассе на катере.