Президент Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в Донбассе

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Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских военнослужащих на передней линии обороны, где продолжаются интенсивные обстрелы.
Президент Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в Донбассе
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на офис президента, украинский лидер осмотрел образцы новейшего вооружения и военной техники, в том числе переносные противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin и NLAW, а также гранатомёт М141.

Он также ознакомился с оперативно-тактической обстановкой в зоне ответственности подразделений ВСУ.

Ранее начальник управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Ян Лещенко заявил, что украинский президент Владимир Зеленский лично отдал указания на эскалацию конфликта в Донбассе.

17 февраля Зеленский в своём Instagram сообщил, что направляется в район военной операции в Донбассе на катере.

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