Президент Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в Донбассе

Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских военнослужащих на передней линии обороны, где продолжаются интенсивные обстрелы.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на офис президента, украинский лидер осмотрел образцы новейшего вооружения и военной техники, в том числе переносные противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin и NLAW, а также гранатомёт М141.

Он также ознакомился с оперативно-тактической обстановкой в зоне ответственности подразделений ВСУ.

Ранее начальник управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Ян Лещенко заявил, что украинский президент Владимир Зеленский лично отдал указания на эскалацию конфликта в Донбассе.

17 февраля Зеленский в своём Instagram сообщил, что направляется в район военной операции в Донбассе на катере.