Лукашенко: решение вопроса о признании ДНР и ЛНР будет совместным с Россией

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что решение вопроса о признании самопровозглашённых Донецкой и Луганских народных республик будет совместным с Россией.
Лукашенко: решение вопроса о признании ДНР и ЛНР будет совместным с Россией
  • AP

«Мы договоримся с Путиным, как нам поступить, чтобы было лучше и для России, и для Белоруссии, но это будет совместное решение», — сказал Лукашенко в ответ на вопрос о позиции Минска в случае признания Россией ДНР и ЛНР.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин принял к сведению обращение депутатов Госдумы.

15 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента на пленарном заседании проголосовала за направление президенту России обращения о признании независимости ЛНР и ДНР.

Глава ДНР Денис Пушилин приветствовал решение Госдумы о направлении президенту России обращения о признании народных республик Донбасса.

В Верховной раде потребовали санкции против депутатов Госдумы из-за проекта о признании ЛНР и ДНР.

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