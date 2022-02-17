Лукашенко: решение вопроса о признании ДНР и ЛНР будет совместным с Россией
- AP
«Мы договоримся с Путиным, как нам поступить, чтобы было лучше и для России, и для Белоруссии, но это будет совместное решение», — сказал Лукашенко в ответ на вопрос о позиции Минска в случае признания Россией ДНР и ЛНР.
Об этом сообщает БЕЛТА.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин принял к сведению обращение депутатов Госдумы.
15 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента на пленарном заседании проголосовала за направление президенту России обращения о признании независимости ЛНР и ДНР.
Глава ДНР Денис Пушилин приветствовал решение Госдумы о направлении президенту России обращения о признании народных республик Донбасса.
В Верховной раде потребовали санкции против депутатов Госдумы из-за проекта о признании ЛНР и ДНР.