В ЛНР заявили, что ВСУ направили в Донбасс обученных применять ПТРК NLAW бойцов

Короткая ссылка
Киев отправил в Донбасс бойцов, обученных применять противотанковые ракетные комплексы NLAW и американские гранатомёты М141. Об этом заявил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Антон Микужис.
В ЛНР заявили, что ВСУ направили в Донбасс обученных применять ПТРК NLAW бойцов
  • Legion-Media

«Из 184-го учебного центра Национальной академии сухопутных войск населённого пункта Старичи в зону операции объединённых сил (ООС) направлена группа военнослужащих 24-й бригады, прошедших обучение по использованию шведских ПТРК NLAW и американских РПГ М141», — цитирует его РИА Новости.

5 февраля сообщалось, что украинские военные под Черниговом проходят обучение применению ручных противотанковых ракетных комплексов NLAW.

По данным оборонного ведомства ЛНР, большинство полученных от США и Британии противотанковых ракетных комплексов Javelin, TOW и NLAW доставлены на позиции ВСУ около линии соприкосновения в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить