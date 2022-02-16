В ЛНР заявили, что ВСУ направили в Донбасс обученных применять ПТРК NLAW бойцов

Киев отправил в Донбасс бойцов, обученных применять противотанковые ракетные комплексы NLAW и американские гранатомёты М141. Об этом заявил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Антон Микужис.

«Из 184-го учебного центра Национальной академии сухопутных войск населённого пункта Старичи в зону операции объединённых сил (ООС) направлена группа военнослужащих 24-й бригады, прошедших обучение по использованию шведских ПТРК NLAW и американских РПГ М141», — цитирует его РИА Новости.

5 февраля сообщалось, что украинские военные под Черниговом проходят обучение применению ручных противотанковых ракетных комплексов NLAW.

По данным оборонного ведомства ЛНР, большинство полученных от США и Британии противотанковых ракетных комплексов Javelin, TOW и NLAW доставлены на позиции ВСУ около линии соприкосновения в Донбассе.