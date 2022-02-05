Украинских военных начали обучать использованию британского противотанкового оружия

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Украинские военные под Черниговом проходят обучение применению ручных противотанковых ракетных комплексов NLAW.
Украинских военных начали обучать использованию британского противотанкового оружия
  • ©Natalya Danko / EyeEm
  • Gettyimages.ru

«Военнослужащие 169-го Учебного центра «Десна» начали интенсивную подготовку по применению ручных противотанковых ракетных комплексов NLAW», — говорится в сообщении пресс-службы Сухопутных войск ВС Украины в Facebook.

Отмечается, что на данный момент идёт ознакомление  с тактико-техническими характеристиками и отработка тактики в боевых условиях.

Ранее народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики заявила об обнаружении бронетехники украинской армии в селе Клиновое, недалеко от линии соприкосновения в Донбассе.

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