Украинских военных начали обучать использованию британского противотанкового оружия

Украинские военные под Черниговом проходят обучение применению ручных противотанковых ракетных комплексов NLAW.

«Военнослужащие 169-го Учебного центра «Десна» начали интенсивную подготовку по применению ручных противотанковых ракетных комплексов NLAW», — говорится в сообщении пресс-службы Сухопутных войск ВС Украины в Facebook.

Отмечается, что на данный момент идёт ознакомление с тактико-техническими характеристиками и отработка тактики в боевых условиях.

Ранее народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики заявила об обнаружении бронетехники украинской армии в селе Клиновое, недалеко от линии соприкосновения в Донбассе.